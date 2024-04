Il comitato per l’ordine e la sicurezza si riunisce nel Vallo di Diano

Il comitato per l’ordine e la sicurezza, presieduto dal Prefetto e dal Questore, ha fatto tappa nel Vallo di Diano per affrontare le questioni legate alla sicurezza del territorio.

L’incontro

Durante l’incontro con i sindaci della zona, sono emerse preoccupazioni legate alla crescente criminalità, in particolare furti e altri episodi di microcriminalità che stanno generando malcontento tra i cittadini.

Una delle richieste principali dei sindaci è stata il potenziamento dell’organico della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, che attualmente conta circa 70 unità in meno rispetto a quanto sarebbe necessario per garantire una maggiore sicurezza nella zona. Inoltre, è stata ribadita la richiesta per l’istituzione di un commissariato della Polizia di Stato nel Vallo di Diano, al fine di contrastare più efficacemente il fenomeno della criminalità organizzata.

I partecipanti all’incontro

Il sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, ha portato avanti la richiesta per la riapertura del Tribunale di Sala Consilina, sottolineando le difficoltà giuridiche che si presentano a causa della dislocazione del presidio di giustizia in un’altra regione. La partecipazione degli amministratori locali all’incontro testimonia la crescente necessità del territorio di essere ascoltato e supportato dalle istituzioni stata.

In conclusione, l’incontro ha evidenziato la necessità di un impegno concreto da parte delle autorità competenti per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini del Vallo di Diano, un territorio che si trova al centro di fenomeni criminali legati alla camorra e alla ndrangheta. È fondamentale adottare misure efficaci per contrastare tali fenomeni e garantire un futuro più sicuro e sereno per la comunità locale.