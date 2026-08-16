Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 16 Agosto: si celebra San Rocco

Il 16 agosto è il 228º giorno del calendario gregoriano (il 229º negli anni bisestili) e segna un momento estivo ricco di memorie storiche, grandi trasformazioni culturali e ricorrenze legate all’arte, alla musica e alla scienza.

Santi del giorno

Oggi la Chiesa cattolica celebra San Rocco, protettore contro le pestilenze e patrono di numerosi comuni italiani, e Santa Serena di Roma, martire.

Nati celebri

Don Bosco (1815), presbitero ed educatore italiano

Wilhelm Wundt (1832), psicologo e filosofo tedesco

Gabriel Lippmann (1845), fisico francese e premio Nobel

Charles Bukowski (1920), scrittore e poeta statunitense

Camillo Ruini (1931), cardinale e vescovo cattolico italiano

James Cameron (1954), regista e sceneggiatore canadese

Madonna (1958), cantante, attrice e produttrice discografica statunitense

Steve Carell (1962), attore e comico statunitense

Morti celebri

Robert Johnson (1938), chitarrista e cantautore statunitense

Margaret Mitchell (1949), scrittrice statunitense, autrice di Via col vento

Bela Lugosi (1956), attore ungherese naturalizzato statunitense

Elvis Presley (1977), cantante e attore statunitense, il Re del Rock and Roll

Aretha Franklin (2018), cantante statunitense, la Regina del Soul

Accadde oggi

1896: Nel territorio del Yukon, in Canada, viene scoperto l’oro lungo il torrente Bonanza Creek, dando ufficialmente inizio alla celebre corsa all’oro del Klondike.

1960: Cipro ottiene l’indipendenza formale dal Regno Unito dopo la firma degli accordi di Zurigo e Londra.

1972: Il subacqueo amatoriale Stefano Mariottini ritrova nei fondali di Marina di Riace due statue bronzee di epoca greca, divenute celebri in tutto il mondo come i Bronzi di Riace.

1977: Nella sua residenza di Graceland a Memphis, muore all’età di 42 anni Elvis Presley, evento che segna la storia della musica contemporanea.

Giornata mondiale

In questa data si celebra la Giornata internazionale delle montagne russe, istituita per ricordare il primo brevetto depositato per un’attrazione di questo tipo nel XIX secolo.

Curiosità sui nati di oggi

Chi nasce il 16 agosto condivide la data di nascita con personalità dal talento poliedrico ed eclettico. Icone come Madonna e registi come James Cameron dimostrano una spiccata determinazione nel superare i limiti stilistici e tecnologici del proprio tempo. I nati in questo giorno sono spesso caratterizzati da grande perseveranza, una forte presenza scenica e una spinta costante all’innovazione nei rispettivi campi professionali.

Citazione del giorno

“Se stai provando, ci stai riuscendo.” (Charles Bukowski).

Programmi tv

InfoCilento è anche tv, in tutta la provincia di Salerno sul Canale 79 del digitale terrestre. Segui il nostro Telegiornale, dal lunedì al sabato alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il tg, appuntamento con l’approfondimento sportivo. Inoltre potrai seguire quotidianamente programmi di approfondimento e intrattenimento.

Clicca qui per vedere la programmazione completa o seguire la tv in streaming.

Chat

Resta aggiornato in tempo reale, iscriviti al nostro canale Telegram. Clicca qui.

Se vuoi ricevere le principali notizie su Whatsapp iscriviti al canale, clicca qui.

Seguici sui social

YOUTUBE: Clicca qui per Youtube con InfoCilento

INSTAGRAM: Clicca qui per Instagram

FACEBOOK: Clicca qui per Facebook

X: Clicca qui per X

Questi sono i nostri principali social network ma siamo presenti anche su altre piattaforme

Pubblicità

Spot tv, redazionali, banner, reel o post sui social. InfoCilento ti offre tante opportunità per promuovere la tua attività, ottenendo la massima visibilità a costi contenuti.

Mail: commerciale@infocilento.it

Telefono: +39 329 421 4814

Segnalazioni e contatti

Inviaci informazioni e segnalazioni. Invia un messaggio WhatsApp al numero +39 327 229 5001

Direttore: Ernesto Rocco