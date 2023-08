Blitz sulla spiaggia del Buondormire: Sequestrati lettini abusivi

Ancora un importante intervento da parte della Capitaneria di Porto di Palinuro, guidata dal Comandante Amalia Mugavero, per prevenire l’occupazione abusiva del litorale. L’attività ha portato al sequestro dei lettini posizionati abusivamente sulla spiaggia interdetta del Buondormire. La Baia, considerata una delle più belle d’Italia, è stata chiusa per via del pericolo di crolli dal costone roccioso sovrastante.

Una spiaggia frequentata nonostante divieti

Nonostante i divieti, molti continuano a sfidare le restrizioni per raggiungere la spiaggia e immergersi nelle acque cristalline. Alcuni hanno persino installato lettini a sdraio in disprezzo delle regole. Gli uomini della Capitaneria sono intervenuti ieri, rimuovendo i lettini abusivi.

Le attività della guardia costiera

Continuano le attività dei militari della guardia costiera di Palinuro durante questa stagione estiva per assicurare la sicurezza in mare e il rispetto delle regole. Nei giorni scorsi erano intervenuti per salvare una famiglia romana in difficoltà dopo l’affondamento di un’imbarcazione nella Baia del Buondormire.