Paura al Buondormire per una famiglia romana, affonda imbarcazione

Momenti di paura intorno alle 13 di oggi per gli occupanti di un’unità da diporto di circa sei metri che si trovava ormeggiata nello specchio acqueo antistante la spiaggia del Buondormire, a Palinuro. Stando alle prime ricostruzioni, infatti, pare che il natante abbia improvvisamente cominciato ad imbarcare acqua. Le cinque persone a bordo, una famiglia romana in vacanza nel Cilento, si trovavano in acqua, stavano facendo un bagno, quando hanno notato l’imbarcazione andare sempre più a fondo. Immediato l’allarme agli uomini della Guardia Costiera di Palinuro, guidata dal comandante Amalia Mugavero.

I soccorsi della Guardia Costiera

Sul posto sono state inviate due unità: un gommone e una motovedetta proveniente dal porto di Marina di Camerota. I militari hanno tratto in salvo i cinque, tra cui un anziano che non sapeva nuotare.

Tutti sono stati trasportati al porto di Palinuro. Per fortuna non hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche e se la sono cavata solo con un grosso spavento.

L’imbarcazione che era stata presa in fitto presso l’Arco Naturale, sarà ora recuperata. Scongiurati rischi per l’ambiente marino.