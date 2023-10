Battipaglia: arriva anche quest’anno il “FORUM DAY-Stati Generali delle Politiche Giovanili in Provincia di Salerno”

Un appuntamento atteso e partecipato. Un momento di crescita e condivisione. Una opportunità che volge lo sguardo alle esigenze dei giovani e chiama in causa i grandi per cercare, insieme, di risolvere problemi.

La Kermesse

La Kermesse autunnale ideata e promossa dal Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani – Salerno giunge quest’anno alla sua settima edizione.

In linea con la politica territoriale del Coordinamento Provinciale, l’appuntamento di quest’anno è ospitato a Battipaglia ed è stato presentato questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo di Città con la presenza della sindaca Cecilia Francese, del consigliere provinciale Vincenzo Clemente, della consigliera comunale delegata alle Politiche Giovanili Angela Ventriglia, del delegato al Forum Lorenzo Forlano, del coordinatore provinciale del Forum Giovani Rosario Madaio e del coordinatore del Forum Giovani di Battipaglia Nicola Paladino.

L’evento, accoglierà i giovani appartenenti non solo ai forum giovanili, ma anche associazioni, ragazzi impegnati nel sociale, giovani che vogliono avviarsi al mondo dell’impresa, oltre ai tanti ospiti di spicco della politica Provinciale e Regionale. Insomma, una composizione molto ricca e variegata che conferma lo spessore e la portata della kermesse e che premia gli sforzi e l’impegno profuso negli anni dai giovani volontari del Coordinamento Provinciale.

La due giorni si terrà nella splendida cornice dell’Hotel San Luca nei giorni di Sabato 28 e Domenica 29 Ottobre mentre il taglio del nastro che dà il via ai lavori è previsto per questo pomeriggio.

Le dichiarazioni

“Oltre 220 sono gli iscritti all’evento, un dato molto significativo che cresce di anno in anno a dimostrazione che c’è la volontà da parte dei forum, e non solo, di partecipare attivamente al macromondo delle politiche giovanili e il ForumDay rappresenta un momento ideale per lo scambio di idee e buone pratiche”, fanno sapere gli addetti ai lavori.

L’iniziativa, è promossa dal Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno in sinergia con il Forum dei Giovani della Città di Battipaglia e con il supporto dell’Amministrazione Comunale e dell’Amministrazione Provinciale oltre che del Forum Regionale – Campania.