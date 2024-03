Allevatori: vademecum per fide pascolo Coldiretti “Grazie a nostro impegno risultato importante per il comparto”

Un vademecum per il fide pascolo: è quanto emerso dal tavolo tecnico presso l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, su richiesta di Coldiretti. Il provvedimento garantirà regole certe e modulistica uguale per la richiesta in tutti i comuni del Parco del Matese.

Soddisfazione da parte di Coldiretti Caserta

“Grazie al vademecum ci saranno regole certe e uniformità nel processo di emissione dei certificati di fide pascolo“, ha dichiarato il direttore Giuseppe Miselli. “Un risultato importante per tutti gli allevatori della zona che porta chiarezza e semplicità.”

Un passo avanti per la gestione del territorio: il vademecum rappresenta un passo significativo verso una gestione più efficiente e trasparente delle fide pascolo sul Matese, garantendo la tutela del territorio e delle attività produttive. Il modello, nato a Caserta, potrebbe essere esteso a tutta la regione.

Impegno di Coldiretti per la sostenibilità

Coldiretti Campania si impegna a continuare a collaborare con le autorità regionali e locali per promuovere pratiche agricole sostenibili e il benessere delle comunità rurali.