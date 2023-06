Agropoli, stadio “Guariglia” alla Gelbison anche per la prossima stagione: «squadra è icona della promozione del territorio»

La Gelbison giocherà allo stadio “Guariglia” di Agropoli anche la prossima stagione. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, infatti, ha deciso di concedere alla formazione rossoblù l’utilizzo dell’impianto di via Pio X. La compagine del patron Puglisi lo scorso anno ha garantito importanti interventi di sistemazione e adeguamento del campo sportivo agropolese, adeguandolo alla Serie C, categoria nella quale i vallesi hanno militato la scorsa stagione calcistica, purtroppo terminata con la retrocessione in Serie D.

La scelta del comune di Agropoli

«La Gelbison srl, ha raggiunto la serie C diventando icona della promozione del

nostro territorio, veicolando e promuovendo l’immagine del Cilento, e grazie a questi traguardi, intere famiglie si sono avvicinate al mondo calcistico, cominciando a frequentare in modo assiduo lo Stadio; Agropoli grazie anche all’immagine della Città, veicolata attraverso i media a livello nazionale, è

divenuta sempre più meta turistico-sportiva», fanno sapere da palazzo di città. Di qui la scelta di garantire l’impianto alla formazione rossoblù.

La Gelbison spera nel ripescaggio

La Gelbison, in attesa di sapere se potrà essere ripescata nella terza serie del calcio italiano, sta lavorando per organizzare il prossimo torneo. Con lo stadio “Morra” inutilizzabile per la scadenza dell’omologazione e in attese di lavori di sistemazione, la squadra del presidente Maurizio Puglisi ha già stretto un accordo con il comune di Castelnuovo Cilento per utilizzare l’impianto sportivo di Velina per gli allenamenti.