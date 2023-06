La prossima stagione la Gelbison si allenerà a Castelnuovo Cilento

In attesa di conoscere l’esito della richiesta di ripescaggio dopo la retrocessione di quest’anno, la Gelbison si è assicurata un nuovo campo per gli allenamenti del prossimo campionato. Si tratta del Valentino Giordano di Velina di Castelnuovo Cilento. Un impianto già utilizzato in passato da varie compagine dilettantistiche locali.

Lavori di riqualificazione dell’impianto

Il campo attualmente non sarebbe in condizioni di ospitare gli allenamenti di una squadra della caratura dei Rossoblù che si faranno carico anche degli interventi di manutenzione. Il sindaco Eros Lamaida, nel diffondere la notizia sui social, ha assicurato che il club attraverso il progetto “Gelbison, Città, Territorio” si farà cura di tutti gli oneri relativi alla riqualificazione dell’impianto. “Oggi è stato gettato un seme. Un seme che germoglierà e crescerà. E noi, con Maurizio Puglisi e la Gelbison Citta Territorio, saremo pronti alla mietitura. Castelnuovo Cilento c’è!“, ha affermato entusiasta il sindaco. Alla ripresa degli allenamenti mancano poco più di due mesi e mezzo, dunque con ogni probabilità la pogettazione degli impianti si avvierà nelle prossime settimane.

I ringraziamenti del sindaco al presidente Puglisi

Legittimamente soddisfatto per un progetto che darà nuova luce al suo borgo Lamaida ci ha tenuto a ringraziare la dirigenza della società vallese: “Grazie ,di vero cuore , al Suo Presidente, a Maurizio Puglisi, vera anima di questo splendido progetto, al Suo gruppo dirigente e a tutti coloro che condividono la Sua visione“. Parole di stima anche per lo staff tecnico e per il direttore della Scuola Calcio Élite Cilento Academy, anch’essa coinvolta nel progetto: “Ringrazio, di vero cuore, il responsabile del nostro ufficio tecnico comunale, Alessandro Isabella, il direttore sportivo della Scuola Calcio Élite Cilento Academy , parte integrante di questo progetto, Sabato Ciardo con il suo presidente e tutto il gruppo dirigente; ringrazio , dulcis in fundo, il nostro consigliere comunale delegato allo sport, Angelo Mascolo e tutta la nostra amministrazione comunale.