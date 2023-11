Agropoli: sindaco e consiglio comunale restano in carica, accolto il ricorso

Oggi, 2 novembre 2023, il Consiglio di Stato ha emesso un decreto di grande rilevanza, accogliendo il ricorso presentato da Roberto Mutalipassi e dai componenti della maggioranza rappresentata dall’avvocato Lorenzo Lentini. L’effetto immediato di tale provvedimento è la sospensione della sentenza di annullamento della proclamazione degli eletti, nonché dell’arrivo del commissario prefettizio, la dott.ssa Fulvia Zinno.

Resta in Carica l’Amministrazione Mutalipassi

La sospensione delle decisioni precedenti ha un impatto diretto sull’amministrazione di Roberto Mutalipassi, che continua a rimanere in carica. Questo provvedimento assume un significato particolare, in quanto proietta l’amministrazione in un periodo di stabilità almeno fino al 14 novembre prossimo. È in questa data che è stata fissata la discussione presso la camera di consiglio, durante la quale verranno prese ulteriori decisioni sul futuro dell’ente agropolese.

La nota del sindaco

“Con apposito decreto, pubblicato in data odierna, il Consiglio di Stato (sezione Seconda) ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR Campania reintegrando me e la mia squadra alla guida della città”