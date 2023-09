A Controne giovani del Servizio Civile in aiuto ad anziani e diversamente abili

Il comune di Controne, guidato dal sindaco Ettore Poti, si è attivato per garantire il prosieguo del servizio di supporto domiciliare destinato alle persone anziane e diversamente abili tramite il lavoro dei giovani impiegati nel Servizio Civile Universale, erogato dalla Cooperativa Il Sentiero.

Si tratta di un’idea portata avanti alla luce della necessità e dell’utilità del servizio offerto già lo scorso anno e tanto apprezzato dai beneficiari.

Il ruolo dei giovani

I giovani, in questo modo, offriranno un valido aiuto a quanti avranno bisogno di essere sostenuti per l’espletamento di diverse attività come fare la spesa negli esercizi commerciali del comune, pagare le bollette presso gli uffici postali del territorio, ritirare farmaci o ricette mediche e dedicando attenzione e ascolto alla persona che ne farà richiesta.

Come fare richiesta del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare agli anziani potrà essere attivato tramite la compilazione del modulo reperibile presso gli uffici comunali di Controne o rivolgendosi direttamente al personale comunale telefonando al numero 0828 772023 .

Per l’espletamento del Servizio Civile relativo all’anno 2023/2024 saranno sei i ragazzi impegnati.

I beneficiari del servizio, che sarà erogato gratuitamente, saranno individuati, in seguito alla valutazione delle domande pervenute all’ente, dall’assistente sociale di riferimento del comune, la dottoressa Sofia Cavallo che ha anche il ruolo di Operatrice Locale del Progetto.

Il progetto ha tanti risvolti positivi in quanto non solo è utile per tendere una mano a chi ha bisogno, ma favorisce e incoraggia uno scambio generazionale tramite l’interazione tra giovani e anziani.