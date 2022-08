Sicignano degli Alburni, giovani al servizio di persone non autonome

SICIGNANO DEGLI ALBURNI. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giacomo Orco, ha reso noto che è possibile presentare domanda di assistenza domiciliare; nell’ambito del progetto del Servizio Civile Universale “Generazioni Solidali”.

Ecco in cosa saranno impegnati i giovani volontari sul territorio comunale di Sicignano degli Alburni

Nello specifico, il servizio è attivo sul territorio comunale per la durata di un anno; vede impiegati 6 operatori volontari, come risorsa aggiuntiva alla rete dei servizi esistente, aumentando le azioni di sensibilizzazione.

I destinatari dell’assistenza, sono persone non autonome che versano in situazioni di disagio socio- ambientale e familiare; sulla base di una valutazione che farà l’assistente sociale in servizio presso l’Ente.

L’assistenza domiciliare, è relativa a piccole incombenze; come la spesa mattutina, il pagamento delle bollette, il ritiro delle ricette e i i farmaci, compagnia per gli anziani che vivono da soli e che abbiano bisogno di essere accompagnati fuori casa.

Gi anziani soli e senza aiuti familiari, avranno diritto di priorità. Giorni ed orari saranno concirdati in base ai bisogni rilevati al numero delle richieste.

Gli interessati potranno presentare domanda all’Ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12:00 del 26 agosto 2022.

Il commento

“Ringraziamo i giovani che hanno scelto di impegnarsi nel servizio civile volontario– fanno sapere da palazzo di città; esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, offrendo, inoltre, un importante servizio alle persone bisognose della comunità locale“.