L’Agropoli sbriga la pratica Virtus Avellino in 45’

In un clima tutt'altro che amichevole in quel di Avellino, l'Agropoli supera la Virtus per 2-3 e continua la rincorsa ai play-off.

La gara

La Partita comincia con la Virtus Avellino in attacco, al 5' Cozzolino ci prova, ma Romano risponde presente e mantiene il risultato sullo 0-0.

Pochi minuti dopo l'Agropoli passa in vantaggio con Terriuolo che all'8' minuto, si incunea in area di rigore e con il destro che non lascia scampo al portiere avversario. I delfini continuano a spingere e al 20' arriva il raddoppio di Onesto, su una grande giocata di Rabbeni, che mette un pallone solo da spingere in porta e per l'attaccante dei delfini è un gioco da ragazzi siglare lo 0-2.

I delfini non si fermano e continuano a spingere fino alla terza rete dell'Agropoli che arriva su un cross sulla destra da parte di Pelliccia, un po' di confusione in area di rigore, poi ci pensa Rabbeni a pochi metri dalla linea di porta a depositare in rete lo 0-3.

Termina così la prima frazione.

Ripresa a ritmi ridotti

Nella ripresa l'Agropoli prova a gestire i ritmi senza rischiare nulla, ma la Virtus Avellino al 65' accorcia le distanze sugli sviluppi di palla inattiva con De Dominicis, per l'1-3.

Nel finale di partita nessuna azione degna di nota, con i delfini che controllano l' arrembaggio della squadra di casa fino al 93' quando la Virtus trova la rete del 2-3 su calcio di rigore con Modano.

Termina così l'incontro con l'Agropoli che supera la Virtus Avellino per 2-3 e continua l'inseguimento alla zona play-off.