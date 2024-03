Campionato Eccellenza Girone B, 29esima giornata: il focus

Nella ventinovesima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, successo fondamentale per l'Agropoli, cadono Sapri e Calpazio. L'Agropoli conquista tre punti fondamentali al “Guariglia “ contro la Scafatese, a decidere l'incontro un tiro cross di Onesto, sul quale Solombrino non è sembrato impeccabile.

L'Agropoli

Nell'arco dei 90' i delfini non hanno disputato una delle migliori prestazioni anzi, ai punti forse avrebbe meritato la Scafatese qualcosa in più, ma nel calcio si sa può succedere di tutto e infatti al termine del primo minuto di recupero della prima frazione di gara, Onesto mette un cross innocuo in area di rigore, che si trasforma in una traiettoria velenosa che infila la porta di Solombrino, non esente da colpe, la Scafatese non riesce a reagire alla rete del vantaggio dei delfini e viene sconfitta per 1-0.

Tre punti che mantengono vive le speranze dell'Agropoli di raggiungere i play-off.

La Calpazio

La Calpazio continua nel suo periodo negativo venendo sconfitta per 2-0 sul campo del Castel San Giorgio, decisive per la squadra di casa le reti di Catalano e Di Giacomo, i ragazzi di Mister Santosuosso non hanno disputato una grande partita, anzi hanno commesso molti errori sui quali la squadra di casa si è fatta trovare pronta ad approfittarne.

Il Sapri

Infine il Sapri viene sconfitto al “Covone” per 0-1, a decidere l'incontro una rete di De Lillo al 61' del secondo tempo, in una partita sostanzialmente equilibrata, la squadra ospite trova tre punti fondamentali per il proprio obiettivo salvezza, mentre gli spigolatori restano a +1 dalla zona play-out.

Risultati

Agropoli – Scafatese 1-0

Sapri- Cervinara 0-1

San Giorgio – Calpazio 2-0

S. Antonio Abate – Costa D'Amalfi 1-1

Solofra – Virtus Avellino 1-1

Buccino – Pro Sangiorgese 3-0

Sarnese – Santa Maria La Carità 3-0

Giffoni – Faiano 3-1

Apice – Salernum Baronissi 0-1

Classifica

Sarnese 68

San Giorgio 59

Scafatese 54

Costa D'Amalfi 54

Buccino 50

Giffoni 48

Agropoli 46

Santa Maria La Carità 39

Virtus Avellino 36

Calpazio 35

Salernum Baronissi 33

Cervinara 32

Sapri 31

S. Antonio Abate 30

Apice 29

Città di Solofra 28

Pro Sangiorgese 24

Faiano 12