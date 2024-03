Eccellenza: il Castel San Giorgio stende la Calpazio

Allo Stadio “Domenico Sessa” il Castel San Giorgio supera per 2 a 0 la Calpazio. Non basta una buona prima frazione alla squadra capaccese, che ora deve guardarsi alle spalle.

Primo tempo

Gara complicata per la squadra di mister Pasquale Santosuosso, che ritrova dal primo minuto i difensori Dello Russo e Magliano. In avanti spazio ancora a Rekik dopo la buona prova casalinga. Dall'altro lato mister Rocco si schiera con un 3-5-2 con Di Giacomo e Sabatino tandem d'attacco. Primo pericolo per gli ospiti con Ferrara che per poco non beffa Cappa da fuori. Al 19′ errore in fase difensiva per la Calpazio, non ne approfitta Sabatino che col destro riesce a guadagnare soltanto un calcio d'angolo.

Alla mezz'ora doppia conclusione verso la porta del Castel San Giorgio. Prima Rekik poi Di Lascio impegnano l'estremo difensore Bisogno. Buon momento per i granata, ci prova anche Volpe, ma attento il portiere si salva in angolo. Al 41′ primo cambio del match fuori Senatore per infortunio al suo posto Cimmino.

Due minuti più tardi vantaggio dei padroni di casa, dopo un batti e ribatti in area Catalano spedisce in fondo al sacco. Passano soltanto pochi secondi ed ecco il raddoppio dei rossoblù.Follia di Cappa che stende il suo avversario mentre il pallone stava ormai per varcare la linea di fondo. Dal dischetto Di Giacomo fa 2 a 0. Termina così la prima frazione.

Secondo tempo

Subito un doppio cambio per Santosuosso con Borsa e Masocco per Volpe e Rekik.Al quarto d'ora Sabatino supera Magliano con una gran giocata ma conclude malissimo. Al 20′ capitan Ferrara ci prova su punizione, la sfera termina debole e centrale.Ritmi molto più bassi nel secondo tempo, con il Castel San Giorgio alla ricerca del tris e la Calpazio che sembra non crederci più.

Vicino al terzo gol al 32′ il nuovo entrato Pescicolo che spara alto sulla traversa. È l'ultima occasione del match che termina con una meritata vittoria per i ragazzi di Fiume.