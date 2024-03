Sabato di Eccellenza: Agropoli e Sapri in casa, vicecapolista ospita la Calpazio

Nella ventinovesima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, impegni casalinghi per Agropoli e Sapri, la Calpazio va sul campo del Castel San Giorgio seconda della classe.

Agropoli in campo per mantenere la serie positiva

L’Agropoli sta attraversando un momento positivo, infatti i delfini vengono da quattro risultati utili consecutivi. L’ultimo, il pareggio esterno sul campo del Costa D’Amalfi, a tal proposito l’Agropoli Sabato al “Guariglia” ospiterà la Scafatese, squadra milita nelle zone alte della classifica e cercherà di portare a casa il risultato pieno per ambire al miglior posizionamento possibile in vista dei play-off, tra i canarini spicca il capocannoniere del girone Tedesco a quota 25 goal, un attaccante temibile e sempre pericoloso per la retroguardia avversaria.

Mister Ambrosino metterà in campo il consolidato 4-3-1-2, in difesa Pelliccia a destra Raucci a sinistra e al centro dovrebbero agire Sannia Simone e Romanelli, con quest ultimo in dubbio per un piccolo problemino fisico, in tal caso pronto a subentrare al suo posto Calvanese, a centrocampo agiranno Chumak Gaita e Terriuolo, davanti Rimoli alle spalle di Rabbeni e Onesto, i delfini proveranno il tutto per tutto da qui alla fine del campionato per raggiungere l’obiettivo play-off.

Calpazio a Castel San Giorgio

La Calpazio dopo il pareggio interno contro l’Apice, Sabato andrà sul campo del Caste San Giorgio, compagine che occupa la seconda posizione in classifica.

Impegno dunque proibitivo per i ragazzi di Mister Santosuosso che però recupera gran parte dei suoi giocatori, a centrocampo ritorna Monzo dopo la squalifica, mentre in difesa tornano Magliano e Dello Russo, in avanti spazio per Chiacchio e il solito Margiotta, sfida interessante con la Calpazio che proverà a fare il colpo grosso per assicurarsi una salvezza tranquilla.

Sapri ospita Salernum Baronissi

Infine il Sapri in attesa di sapere l’esito del ricorso fatto dal Salernum Baronissi nell’ultima partita.

Sabato al “Covone” ospiterà l’Audax Cervinara, che dopo il mercato di Dicembre ha cambiato marcia rilanciandosi in zona play-out, sarà dunque un vero è proprio scontro salvezza con i ragazzi di Mister Del Sorbo che scenderanno in campo guidati da Santoro in difesa, Montemarani e Iasevoli a centrocampo e in attacco ritorna la coppia di qualità Braghetto Guti.