Us Agropoli: successo nell’anticipo con il Costa d’Amalfi

Dopo il pari dello scorso week-end contro il Buccino Volcei, per 2-2, successo in trasferta nell’anticipo del sabato valevole per la seconda gara del 2022 per l’ Us Agropoli.

Us Agropoli: successo con il Costa d’Amalfi

I delfini, allo stadio S.Martino di Maiori, erano opposti al Costa D’Amalfi per il sedicesimo turno del girone C d’Eccellenza, il terzo del girone di ritorno. Termina 0-2 per i ragazzi di mister Giuseppe Cianfrone, a segno due volte con Margiotta. Il capitano agropolese con una rete per tempo stende il team costiero proiettando a 36 punti il club caro al presidente Carmelo Infante.

