Eccellenza girone C: trasferta per Agropoli e Virtus Cilento, in casa la Calpazio Sedicesimo turno alle porte nel girone C d'Eccellenza; il riepilogo sul prossimo turno, sulla classifica e sulla graduatoria dei marcatori