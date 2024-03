La Calpazio al “T.Vaudano” non va oltre il pari con l’Apice

Soltanto un pari per la Calpazio nel match casalingo con l’Apice. Al “T.Vaudano” al vantaggio ospite di Barobosa risponde Di Lascio.

Primo tempo

Tanti cambi nell’undici iniziale per la Calpazio che deve fare a meno di Chiacchio, Magliano e Monzo per squalifica.

Dal primo minuto dentro Di Genio, Capozzoli, Mastrogiacomo e Rekik. In panchina con mister Santosuosso molti giovani e il rientrante D’Avella.

Al 17′ alla prima vera occasione del match gli ospiti passano in vantaggio. Grave errore di Masocco in uscita, ne approfitta l’Apice che si porta avanti con Barobosa.

Non tarda ad arrivare la reazione della Calpazio che tre minuti più tardi, su disattenzione difensiva degli ospiti, trova il pari con Di Lascio su assist di Margiotta.

Al 34′ buona giocata di Rekik che serve Margiotta, la conclusione del capitano però termina molto larga.

Ancora Calpazio al 37′ sempre con Rekik, il migliore nella prima frazione, che supera il suo diretto avversario ma trova una grande risposta dell’estremo difensore ospite.

Dopo un minuto di recupero si va all’intervallo sul risultato di 1 a 1.

Secondo tempo

Nella ripresa la prima occasione è per l’Apice.

Al 17′ la punizione dal limite di Mincione termina di poco fuori alla destra di Cappa.

Al 20′ doppio cambio per Santosuosso con Borsa e Marotta per Mastrogiacomo e Rekik.

Al 27′ buona occasione proprio per Borsa fermato sul più bello da un difensore in calcio d’angolo.

A due minuti dalla fine contatto in area ospite con Borsa che finisce giù, per l’arbitro non è rigore tra le proteste dei padroni di casa.

Nei cinque minuti di recupero anche l’Apice protesta per una rete annullata, per un presunto fuorigioco.

Termina così con il punteggio di 1 a 1.