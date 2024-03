Altavilla Silentina, rumeno di 52 anni trovato in casa senza vita

Sarebbe morto per cause naturali il 52enne residente ad Altavilla Silentina ritrovato in un monolocale, sito all’interno di un agriturismo del paese, privo di vita.

I soccorsi

Sul luogo dell’accaduto sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli allertati dal proprierario della residenza che non vedeva l’uomo da almeno due giorni e che si era insospettito dopo aver provato a bussare diverse volte alla porta del mini appartamento senza ricevere alcuna risposta.

Giunti presso l’alloggio, i Vigili del Fuoco, hanno aperto la porta forzandola e hanno ritrovato il 52enne riverso a terra.

I presenti hanno subito capito che fosse deceduto.

Indagini in corso

Sul posto sono giunti anche i carabinieri ed è stato avvisato il magistrato di turno. Le indagini restano aperte.