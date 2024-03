Pullman sovraffollati sulla tratta Castellabate – Agropoli, studentessa sviene a bordo: «Bisogna intervenire»

«Nonostante le tante segnalazioni inoltrate alla Direzione BusItalia e alla Regione Campania da parte delle istituzioni locali, ad oggi nessun mezzo è stato aggiunto alla tratta Castellabate – Agropoli per garantire il trasporto degli studenti in sicurezza». A dirlo Costabile Nicoletti, già assessore del comune di Benvenuti al Sud.

La segnalazione alle forze dell’ordine

La questione è stata resa nota ai Carabinieri della Compagnia di Agropoli, della stazione di Santa Maria di Castellabate e alla Polstrada di Vallo della Lucania, «visto il perdurare dell’incuria e del menefreghismo».

L’appello

«I nostri ragazzi – accusa Nicoletti – continuano a viaggiare in piedi (non sarebbe possibile) su mezzi che vengono riempiti oltre la soglie consentita».

Poi rivela: «Tale situazione ha causato lo svenimento di una studentessa che è rimasta in questo stato fino all’arrivo ad Agropoli: è un fatto gravissimo ed inaccettabile». «Non possiamo consentire che i nostri figli, per incuria e menefreghismo degli enti preposti a garantire un servizio pubblico in sicurezza patiscano danni alla salute. Ora basta!», conclude.