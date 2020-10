Castellabate, Nicoletti replica a Lo Schiavo: non c’è amianto abbandonato

CASTELLABATE. “L’amianto nella zona industriale all’Annunziata non è abbandonato ma in attesa dello smaltimento”. Così l’assessore Costabile Nicoletti, delegato all’ambiente, risponde ad Alessandro Lo Schiavo che in mattinata aveva evidenziato la presenza di rifiuti pericolosi in zona (leggi qui). “Non si tratta di amianto in stato di abbandono – precisa Nicoletti – il materiale è stato affidato ad una ditta che ha proceduto alla classificazione e all’imballaggio del materiale ed è in attesa dell’autorizzazione dell’Asl per il conferimento”.

Già a settembre scorso, precisa l’assessore di Castellabate, è stato individuato l’amianto e la polizia municipale ha provveduto ad avviare la procedura per individuare un soggetto che si occupasse dello smaltimento.

In conclusione Nicoletti lancia un’appello per favorire le procedure di smaltimento dei rifiuti pericolosi: “Un cittadino per smaltire l’amianto, al di là dei costi, è costretto ad affrontare una procedura burocratica complessa che favorisce l’abbandono di questi rifiuti. E’ necessario snellire le procedure per dare possibilità a tutti di fare bonifiche nelle abitazioni”