Capaccio Paestum: immigrato sorpreso con auto rubata ad Agropoli e sostanze stupefacenti

Nella giornata di ieri un marocchino, alla guida di un auto rubata ad Agropoli, ha seminato il panico nel comune di Capaccio Paestum. Il tutto è partito da un posto di blocco, dove l’extracomunitario nonostante l’alt non si è fermato.

L’inseguimento

Da lì è iniziato un vero e proprio inseguimento da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Giuseppe Colella.

Una volta bloccato l’immigrato i militari hanno trovato all’interno dell’auto anche sostanze stupefacenti.

La denuncia

Avvisato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno, è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

L’uomo già lo scorso anno era stato tratto in arresto per diversi reati.