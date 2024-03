La Battipagliese si aggiudica il derby della Piana del Sele, decisiva una rete di Mancino

Nella ventiquattresima giornata del campionato di Promozione, girone D, la Battipagliese espugna il “Dirceu” di Eboli per una rete a zero grazie al sigillo di capitan Mancino al 28’ del secondo tempo. Zebrette che raccolgono il sedicesimo risultato utile consecutivo e accorciano prepotentemente in zona play off.

Battupagliese parte col piglio giusto

La squadra di Calabrese, nonostante un terreno di gioco in pessime condizioni, mantiene costantemente il pallino del gioco per tutti i novanta minuti soffrendo poco e niente.

Viste le condizioni del campo, però, le azioni da rete latitano. Nella prima frazione di gioco segna l’Ebolitana con Garofalo ma il direttore di gara annulla per fuorigioco.

La Battipagliese risponde con Natella che da due passi, su una respinta corta di Tesoniero su una conclusione da fuori di Serna, spara incredibilmente alto.

Il secondo tempo

Nella ripresa la Battipagliese sblocca il risultato al 28’: Discepolo batte a sorpresa un calcio di punizione sulla trequarti e serve Mancino in area di rigore che batte Tesoniero in uscita bassa.

Il forcing finale dell’Ebolitana porta solo a due conclusioni alte di Santucci e Naddeo mentre Natella, su sponda bianconera, si fa sbarrare la strada da un super intervento di Tesoniero che con la mano di richiamo devia la sfera in calcio d’angolo.

Al triplice fischio esplode la festa dei tifosi bianconeri radunati in piazza Amendola a Battipaglia che hanno atteso il ritorno della squadra da Eboli prima di completare insieme la festa.