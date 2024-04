Eboli: l’Ebolitana calcio 1925: dentro o fuori. C’è attesa per l’incontro di domenica 21 aprile

C’è attesa negli ambienti sportivi per quella che, senza ombra di dubbio, è la partita delle partite. Una gara fondamentale per l’Ebolitana calcio 1925, una vittoria contro l’Atletico San Gregorio che spalancherebbe le porte dell’Eccellenza.

La partita

Una partita da “dentro o fuori” tenendo conto che la Virtus Junior Stabia è a un solo punto di distacco e la squadra agli ordini di mister Quaglia si sta allenando con grande concentrazione sotto la guida del preparatore Bergamo e i suoi collaboratori per raggiungere un obiettivo rincorso dallo scorso mese di agosto.

Una compagine sportiva quella dell’Ebolitana calcio 1925 che ha fatto leva sull’ottimo lavoro del direttore sportivo Francesco Garofalo, del presidente Carlino e dei dirigenti D’Urso, Carleo, Pietropinto e De Vita che non si sono risparmiati lavorando instancabilmente e con grande passione.

I tifosi

Intanto gli ultras ebolitani non fanno trapelare nulla per eventuali festeggiamenti forse anche per scaramanzia, ma cresce l’attesa per la gara di domenica 21 aprile.

Partita a porte chiuse per il pubblico e nelle adiacenze dello Stadio comunale Josè Guimaraes Dirceu si starebbe anche pensando di approntare un maxischermo per trasmettere la partita e favorirne ai tifosi la visione.