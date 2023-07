AltroSpazio annuncia la terza edizione del Festival Spaziale ad Agropoli: ecco il programma

Dopo l’entusiasmante annuncio del ritorno ad Agropoli, AltroSpazio, nota associazione di promozione sociale e territoriale, rivela la location della tanto attesa terza edizione del Festival Spaziale. Il palcoscenico di Spaziale 2023 sarà l’incantevole Area Spettacoli Trentova, allestita con cura dal comune di Agropoli. Le date da segnare in agenda sono il 28 e 29 luglio prossimi, due giornate piene di spettacoli musicali da non perdere.

Un’eclettica lineup musicale

Il Festival Spaziale 2023 si presenta con una lineup musicale eclettica e coinvolgente. La serata di apertura, il 28 luglio, darà spazio a emozionanti concerti di artisti del calibro di Alessandro Fiori, Daniela Pes e CFR+NFS. La seconda serata, invece, vedrà salire sul palco Federa, Tonico70 & Banda Maje e Giorgio Lopez, pronti a regalare un’esperienza indimenticabile al pubblico presente.

Arte e cultura, oltre la musica

Ma Spaziale 2023 non si ferma solo alla musica. L’evento offrirà uno spazio dedicato alle suggestive installazioni, mostre fotografiche e live painting, con una selezione di talentuosi artisti regionali e nazionali. L’obiettivo è di creare un’atmosfera coinvolgente e poliedrica, in cui l’arte e la cultura si uniscano alla musica per rendere l’esperienza del Festival ancora più completa e significativa.

Un calendario ricco di appuntamenti

L’organizzazione del Festival ha pensato a tutto per il suo pubblico e ha preparato un ricco calendario di eventi per l’intero mese di luglio. Le due serate di apertura, imperdibili, sono fissate per il 6 luglio all’Antica Salumeria del Borgo, con gli Stragatti e il live painting di Emily Colangelo, e per il 22 luglio al Lido Trentova, con AssummaSound e il live painting di Elisa Montone. Saranno occasioni uniche per entrare nell’atmosfera magica e coinvolgente di Spaziale.

Una missione ambiziosa

Oltre al puro divertimento, il Festival Spaziale ha una missione ambiziosa: sensibilizzare il pubblico riguardo alla tutela e alla salvaguardia ambientale. La street art, la musica e la fotografia si uniranno per diffondere un messaggio di responsabilità verso l’ambiente e la bellezza del territorio. Gli organizzatori sono determinati a riconfermarsi con un evento sempre più grande ed incisivo nel tempo, contribuendo così a proteggere uno dei territori più belli e preziosi del nostro paese, nel cuore del Cilento.