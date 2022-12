Un caldo e colorato Natale, ad Altavilla Silentina spunta l’albero interamente «fatto a mano»

Nella piazzetta di Via Saverio Pipino di Cerrelli, frazione di Altavilla Silentina, si è svolta, nella giornata di San Nicola, la benedizione dell’albero di Natale realizzato completamente all’uncinetto.

L’albero realizzato dalle sapienti mani delle signore del posto

«Il nostro non è un albero fatto di lustri e paillettes, ma ognuna di quelle mattonelle contiene un pezzettino del nostro cuore, ritagli di tempo libero strappato agli impegni quotidiani, donne diverse tra noi ma con in comune la passione per l’uncinetto e che insieme sono riuscite a realizzare un piccolo progetto» ha affermato Anna, una delle volontarie che ha collaborato alla realizzazione dell’opera.

L’idea nasce dalle «uncinettaie» del paese

L’albero di Natale salta subito all’occhio per i suoi colori, per la sua imponenza e per la sua originalità. L’idea è nata da Loredana Adami che, insieme alle cosiddette “uncinettaie”, Antonietta, Alida, Monica, Gabriella, Giulia, Antonella, Diana, Grazia, Silvana, Eliana ed Anna ha messo a punto l’originale albero di Natale.

«La struttura è stata realizzata con la collaborazione di Franco e Gerardo» ha continuato la signora Anna. Sui più noti social network le foto dell’albero all’uncinetto di Cerrelli stanno diventando virali e i complimenti per le “uncinettaie” si susseguono.