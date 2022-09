Scuola dell’infanzia di Rutino: bambini tornano in aula

Dopo le scuole medie, tornano in classe anche gli studenti della scuola dell’infanzia di Rutino. I bambini sono rimasti a casa alcuni giorni dopo il rilevamento di crepe nel muro dell’edificio scolastico. Immediatamente, quindi, l’amministrazione comunale aveva provveduto a sgomberarlo e ad effettuare delle verifiche sulla staticità del plesso.

Scuola a Rutino: la situazione

Al momento l’Ente non ha comunicato ancora quali siano i problemi dell’edificio che ospita alunni di scuole dell’infanzia e medie, ma nei giorni scorsi ha precisato che non c’è alcun problema di natura grave; pertanto non dovrebbero esserci grossi lavori da realizzare per garantire la sicurezza.

Nell’attesa che si completino i controlli e vengano disposti i necessari interventi, gli studenti della scuola media sono stati trasferiti presso alcuni locali liberi del plesso che ospita la scuola elementare.

Da domani (27 settembre), invece, i bambini della scuola dell’infanzia saranno in classe presso i locali del centro socio-assistenziale Don Antonio Magliacane.

I disagi

L’edificio che ospita la scuola dell’infanzia e media di Rutino è chiuso dallo scorso 20 settembre in virtù di una ordinanza del sindaco Giuseppe Rotolo. Due giorni dopo hanno trovato nuova collocazione gli studenti della scuola seconda di primo grado; da domani anche i bambini dell’infanzia potranno ritornare in classe seppur con una collocazione provvisoria.,