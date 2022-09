Lesioni nell’edificio scolastico di Rutino: disposto lo sgombero

Lesioni nelle pareti dell’edificio scolastico di Rutino. Arriva l’ordinanza di sgombero da parte del sindaco Giuseppe Rotolo. Il provvedimento era stato preannunciato nella giornata di ieri ed è stato ufficializzato questa mattina.

Le criticità all’edificio scolastico di Rutino

A segnalare le criticità presso lo stabile che ospita la scuola materna e media, i responsabili degli uffici comunali che hanno chiesto un immediato intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli. I caschi rossi sono intervenuti sul posto per effettuare tutte le necessarie verifiche. Successivamente hanno chiesto un ulteriore controllo per individuare le cause del problema e, nell’attesa, hanno chiesto di interdire la praticabilità dell’edificio.

Di qui la decisione del sindaco Giuseppe Rotolo di firmare un’ordinanza di chiusura e sgombero della scuola materna e della scuola media.

I disagi

Nell’attesa che si individuino le cause delle lesioni al setto murario dell’edificio scolastico, l’amministrazione comunale di Rutino si è prodigata per trovare locali alternativi per gli studenti.

Gli alunni delle scuole medie saranno momentaneamente trasferiti nei locali liberi della scuola elementare. Per quanto riguarda i bambini che frequentano la scuola dell’Infanzia si sta valutando il trasferimento presso la Ludoteca del centro sociale Don Antonio Magliacane. Nelle prossime ore potrebbero esserci novità in merito.