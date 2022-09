Rutino: studenti tornano a scuola dopo le criticità segnalate all’edificio scolastico

Si torna a scuola a Rutino. Studenti di nuovo in classe a partire da oggi. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Rotolo, ha infatti garantito agli studenti della scuola media la possibilità di utilizzare i locali della scuola elementare per lo svolgimento delle attività deidattiche. Per gli alunni della scuola dell’infanzia di Rutino, invece, il ritorno in aula è previsto per il prossimo lunedì 26 settembre. I bambini saranno ospitati presso la ludoteca del centro socio-assistenziale Don Antonio Magliacane.

Scuola a Rutino: i provvedimenti del Comune

Lo spostamento di alcuni studenti si è reso necessario dopo che nei giorni scorsi erano state notate delle lesioni nel muro dell’edificio che ospita la scuola media e dell’infanzia.

Dopo un sopralluogo da parte del personale dell’Ente e dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli il sindaco Rotolo aveva disposto la chiusura del plesso in attesa di ulteriori verifiche da parte di esperti.

Le rassicurazioni

«Sono in corso le verifiche sui locali della scuola media e che, dai primi sopralluoghi, sembra non sia niente di grave. In ogni caso abbiamo già predisposto una serie di accertamenti tecnici al fine di confermare la staticità dell’edificio», fanno sapere da palazzo di città.

Una volta terminati tutti i necessari controlli per gli studenti sarà possibile tornare a svolgere le attività presso il loro istituto scolastico.