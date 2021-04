De Luca: l’ospedale di Agropoli avrà una camera iperbarica

Advertisement

Importanti novità in arrivo per l’ospedale civile di Agropoli. Lo ha reso noto il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, questa mattina arrivato in città per un sopralluogo presso l’ex discarica di Gorgo, dove sono terminati i interventi di bonifica. Il presidente della giunta regionale, incalzato dal sindaco Adamo Coppola e dall’assessore Rosa Lampasona, ha chiarito che presto ci saranno novità per il nosocomio.

“Stiamo lavorando – ha detto – insieme al sindaco Franco Alfieri per un ospedale che possa tener conto anche della aumento di presenze che si registra in questo comprensorio durante l’estate. Per questo attiveremo a breve una camera iperbarica”.

Poi, incalzato dalla dottoressa Lampasona, responsabile del reparto covid, ha garantito la possibilità di utilizzare anche nel presidio agropolese gli anticorpi monoclonali per la lotta al virus. Infine si valuterà l’opportunità di aprire tempi brevi anche le sale operatorie. Per la città una buona notizia considerato anche che De Luca, ha chiarito ancora una volta che “l’ospedale anche una volta terminata l’emergenza covid non chiuderà i battenti”.