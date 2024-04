Al via dal 1 maggio il Festival di teatro amatoriale “Città di Agropoli”

Prenderà il via il 1 maggio e andrà avanti fino al 17 giugno 2024 il Festival di teatro amatoriale “Città di Agropoli” che si svolgerà presso il Cineteatro “Eduardo De Filippo”. Giunta quest’anno alla sua seconda edizione la rassegna, che mira a valorizzare le compagnie di teatro amatoriale, è divenuta un festival. In questa edizione sono previsti anche due premi: uno in denaro per il migliore spettacolo (dedicato a Vito Barone) e un’opera d’arte per il migliore attore/la migliore attrice protagonista (dedicato a Gino Landolfi).

Il programma

Si tratta di otto spettacoli, con inizio alle ore 20.45, che saranno messi in scena da parte di compagnie amatoriali del territorio regionale che hanno partecipato alla manifestazione di interesse indetta negli scorsi mesi dalla struttura comunale diretta da Pierluigi Iorio. Il costo dell’abbonamento per gli otto spettacoli è di 30,00 euro mentre il costo del singolo spettacolo è di 7,00 euro. Per informazioni e prenotazioni i numeri da contattare sono: 392 1283058 e 324 7879696.

Le parole del direttore artistico

“Nel suo secondo anno – dichiara il direttore artistico Pierluigi Iorio – la nostra rassegna amatoriale diventa un festival aperto alle compagnie della regione Campania, con due premi intitolati a Vito Barone e Gino Landolfi, cittadini di Agropoli che ci hanno lasciato e che avevano una grande passione per il teatro. Abbiamo in mente di estendere il festival a tutto il territorio nazionale e, con il tempo, aprire alle compagnie estere, in modo da creare relazioni e scambi con realtà culturali differenti dalla nostra. Queste attività ci consentono di alimentare il fermento creato in città e consolidano il nostro teatro quale fondamentale snodo culturale e sociale di tutta la regione”.

1 MAGGIO

“LA FORTUNA CON LA EFFE MAIUSCOLA”

Autore/i: Eduardo De Filippo e Armando Curcio

Regia: Raffaele Iovine

A cura dell’Associazione “La Giovine Compagnia”

9 MAGGIO

“UNA FAMIGLIA ONESTA”

Autore e Regia: Pavani Marco

A cura dell’Associazione “UdR Avis Comunale Agropoli ODV”

14 MAGGIO

“UN GIALLO TUTTO DA RIDERE”

Autore: Ernesto Cunto

Regia: Nicola D’Agostino

A cura dell’Associazione “Libera Accademia Eleatica”

22 MAGGIO

“UN MATRIMONIO ALL’ITALIANA”

Autore: Roberto D’Alessandro

Regia: Angelo Di Vece

A cura dell’Associazione “Ipercaso Compagnia Teatrale A.P.S.”

5 GIUGNO

“E’ ASCIUTO PAZZO ‘O PARRUCCHIANO”

Autore: Gaetano Di Maio

Regia: Risi

A cura dell’Associazione “Compagnia Stabile Agropoli”

11 GIUGNO

“UN GIORNO IN OSPEDALE”

Autore: Camillo Vittici

Regia: Enrico Giuliano

A cura Associazione “Camminare Insieme”

14 GIUGNO

“E A MME, ME DANNO ‘A PENSIONE”

Autore/i: Caiazzo, Ardone, Peluso, Massa

Regia: Eduardo Di Lorenzo

A cura dell’Associazione “Fuori dalle Quinte”

17 GIUGNO

“METIMECE D’ACCORDO E CE VATTIMME”

Autore: Gaetano Di Maio

Adattamento testo: Enrico Giuliano

Regia: Gaetano Stella

A cura Associazione “Amici di Ennio Balbo”