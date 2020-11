Vallo della Lucania, Marcello Ametrano: “Pronto a candidarmi a sindaco”

“Sto cercando insieme ad alcuni amici per costruire una lista perché ho intenzione di candidarmi a sindaco a Vallo della Lucania”. A parlare è Marcello Ametrano, consigliere comunale di maggioranza in carica e, tra pochi giorni, anche consigliere provinciale. Ametrano, che in passato ha svolto anche l’incarico di vicesindaco, ha reso noto di essersi già confrontato con alcuni amici per costituire un gruppo politico in vista delle prossime elezioni, quando il primo cittadino uscente, Antonio Aloia, non potrà ricandidarsi.

“Stiamo lavorando – ha detto – vogliamo formare un gruppo e l’ho già detto agli amministratori, con cui stiamo lavorando”. Il consigliere comunale, vallese, però, si dice pronto a collaborare con chiunque purché si rispettino alcuni punti considerati delle priorità per il programma amministrativo: tra queste l’apertura al traffico di Corso De Mattia, per dare respiro ai commercianti, opportunità di lavoro per i giovani, l’aumento delle residenze sul territorio e la creazione di una società partecipata. “Non si possono sempre affidare servizi a ditte esterne, è importante costituire una società partecipata in modo da dare lavoro anche ai ragazzi del posto”, ha detto in merito all’ultimo punto.

Ametrano ha poi lanciato un invito all’unità, invitando a confrontarsi anche i rappresentanti politici del territorio come Simone Valiante, Corrado Matera e Luigi Cobellis. “Dobbiamo lavorare per il territorio”, ha detto.

Tra gli sfidanti di Ametrano per la carica di sindaco ci sarà quasi certamente Pietro Miraldi, già consigliere comunale del Movimento 5 Stelle.