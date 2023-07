Una navetta gratuita per il Giffoni Film Festival: l’iniziativa del Comune di Ottati

Garantire ai giovani dell’entroterra cilentano le stesse opportunità che hanno quanti risiedono nelle città più grandi e non privarli di nessuna esperienza formativa ed umana solo a causa della posizione geografica del luogo in cui vivono, questo lo scopo dell’amministrazione comunale di Ottati, guidata dal sindaco Elio Guadagno, che ha espresso la volontà di istituire una navetta gratuita per il trasporto degli abitanti del territorio che, nei giorni di luglio in cui si terrà il Giffoni Film Festival, saranno impegnati come giurati.

Le info utili

Il bus, per la cui istituzione il sindaco Guadagno ha già formulato indirizzo poltico, potrà essere utilizzato non solo dai giovani residenti ad Ottati, ma anche da quanti risiedono nei comuni limitrofi di Corleto Monforte e Sant’Angelo a Fasanella.

Per ogni ulteriore informazione ci si potrà rivolgere direttamente agli uffici dell’ente comunale che, in questi giorni, sono a lavoro per espletare tutte le procedure burocratiche e amministrative utili a garantire il servizio.

Un evento atteso da tantissimi giovani

Il Giffoni Film Festival, che si terrà dal 20 al 29 luglio, è un evento di successo, longevo e di fama internazionale che puntualmente coinvolge centinaia e centinaia di giovani e che giunge, quest’anno, alla sua cinquantatreesima edizione.