Truffa del pacco, tentativi a Capaccio Paestum

“Signora dobbiamo consegnare un pacco per suo nipote”. Suona più o meno così la telefonata che una signora di Capaccio Paestum avrebbe ricevuto nei giorni scorsi da un falso corriere. Un uomo, probabilmente non del posto, ha contattato la signora dicendole che avrebbe dovuto consegnarle un pacco per un familiare. In cambio avrebbe dovuto dargli del denaro.

La scoperta della truffa

Per fortuna la signora ha scoperto in tempo che si trattava di una truffa e ha interrotto la telefonata.

«Dicono che hanno bisogno di soldi, o per ritiro di un pacco o per un incidente. A Capaccio stanno tentando con questo tipo di truffe, io ho avvisato il 112. Se capita anche a voi non esitate a fare altrettanto ma prima di tutto non aprite a nessuno», dice una signora.

I precedenti

Purtroppo questi episodi non sono nuovi. Il modus operandi dei malviventi è ormai noto, ma talvolta capita che i truffatori, ben informati anche sulle abitudini delle loro vittime e sui nomi dei loro familiari, riescano a carpirne la fiducia. Ecco perché è bene non aprire agli estranei, non consegnare denaro in contanti e avvisare sempre le forze dell’ordine.