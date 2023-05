Tradizioni cilentane: ecco come preparare dei cannoli perfetti con crema pasticcera

I cannoli cilentani sono un dolce tradizionale della cucina del sud Italia, in particolare della regione Campania.

La versione classica di questi dolci prevede una pasta sfoglia croccante e un ripieno cremoso di ricotta fresca, zucchero e scorza di limone.

Tuttavia, ci sono diverse varianti della ricetta che prevedono l’aggiunta di ingredienti diversi, tra cui la crema bianca e nera.

La crema bianca e nera è una versione del ripieno dei cannoli cilentani che prevede l’aggiunta di cioccolato fondente alla ricotta fresca.

Il risultato è un ripieno diviso in due parti: una bianca, con la ricotta fresca e lo zucchero, e una nera, con la cioccolata fondente tritata finemente.

I cannoli cilentani

Questa variante dei cannoli cilentani è particolarmente apprezzata per il contrasto tra il sapore dolce della ricotta e l’intenso aroma del cioccolato fondente.

Ma quali sono le curiosità che circondano i cannoli del Cilento?

Ecco alcune curiosità

L’origine dei cannoli cilentani non è del tutto certa. Si pensa che siano stati introdotti nel Cilento dagli arabi durante il loro dominio in Sicilia e poi diffusi in tutta la regione Campania.

La pasta sfoglia croccante dei cannoli cilentani viene preparata con farina, vino bianco, zucchero e burro.

L’aggiunta del vino bianco alla pasta sfoglia conferisce ai cannoli cilentani un sapore unico e inconfondibile.

Il ripieno originale dei cannoli cilentani prevedeva l’aggiunta di pezzetti di cioccolata fondente e di scorza d’arancia candita.

Questi ingredienti, tuttavia, sono stati gradualmente sostituiti dalla ricotta fresca. I cannoli cilentani sono spesso serviti durante le festività religiose, come il Carnevale e la Pasqua.

Durante queste occasioni, i pasticceri del Cilento si sfidano a creare i cannoli più belli e gustosi, in un’atmosfera di festa e allegria.

I cannoli cilentani sono un dolce tradizionale della cucina del sud Italia, con una storia affascinante e tante varianti gustose.