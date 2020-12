La ricetta: Cannoli cilentani

I cannoli cilentani, un dolce tipico del nostro territorio che accompagna ogni festa da secoli.

Prepariamo la sfoglia per circa 30 cannoli

500 gr di farina

3 uova intere

50 gr di strutto o burro

1 bicchiere di vino bianco

50 gr di zucchero

Su di uno spianatoio mettiamo la farina a fontana e mettiamo al centro tutti gli ingredienti, lavoriamo energicamente fino ad ottenere un panetto liacio ed omogeneo. Lasciamo riposare l’impasto per circa 30 minuti. Tiriamo con un matterello fino ad avere una sfoglia sottile, tagliamo a quadretti di circa 10 cm per lato ed arrotoliamoli ai cilindretti (nell’ antichità venivano ricavati dalle canne di bamboo, oggi possiamo trovarli in qualunque negozio di casalinghi) sigilliamo bene le estremità facendo pressione con un po’ di tuorlo d’uovo oppure acqua tiepida. Friggiamo in abbondante olio caldo fino ad ottenere una perfetta doratura. Sfiliamo i cannoli dai cilindretti ed adagiamoli su carta assorbente.

Per la crema pasticcera

In una pentola lavoriamo con unaa frusta a mano 4 tuorli con 4 cucchiai di zucchero semolato bianco e 4 cucchiai di farina fino ad ottenere un composto liscio aggiungiamo 500 ml di latte e portiamo sul fuoco a fiamma moderata continuando a mescolare sempre dallo stesso verso finché la nostra crema non si sarà addensata. Lasciamo raffreddare. Se vogliamo una crema più soffice aggiungiamo un paio di cucchiai di panna fresca montata.

Dividiamo la crema in due parti uguali, una che lasciamo bianca e all’altra aggiungiamo del cacao in polvere, quanto basta ad ottenere un colore scuro come il cioccolato.

Una volta freddi con l’ausilio di una sac a posche farciamo i cannoli da un lato con la crema bianca, dall’altro con quella al cioccolato, disponiamo su di un vassoio e spolverizziamo con zucchero a velo.

Il dolce amato da grandi e piccini è pronto per essere servito.