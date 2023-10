Stio: lavori di riqualificazione in area “Fiera”. Ecco i dettagli del progetto

Il Comune di Stio, guidato dal sindaco Giancarlo Trotta, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “riqualificazione area fiera” in località omonima di Stio, nell’importo generale complessivo di € 12.815,00 di cui € 11.000,00 per lavori a base di gara.

Le risorse

Gli interventi in programma saranno finanziati come segue: i lavori, strettamente connessi all’iniziativa “Zappa Coccia”, per l’importo approvato, con i fondi di € 12.815,00, con i fondi della Legge 27/12/2019 n. 160, assegnati al Comune di Stio per l’annualità 2023 con il Decreto del Ministero dell’Interno del 17/07/2020; mentre i lavori relativi più direttamente alla “Fiera della Croce” (pavimentazione in asfalto, parcheggi di 15 posti, ecc.) saranno fronteggiati, con atti a parte.

Fondi dal Ministero per investimenti in infrastrutture sociali

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/07/2020 assegna, contributi per investimenti in infrastrutture sociali (manutenzione straordinaria su scuole, edilizia sanitaria, edilizia sociale, beni culturali, impianti sportivi, arredo urbano, verde pubblico e altri ambiti della vita sociale), ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai sensi della Legge 27/12/2019 n.160, per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Anche il Comune di Stio è risultato beneficiario di un contributo di € 12.815,00 per la corrente annualità.