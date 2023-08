Il comune di Stio ricerca un addetto alla comunicazione per lo staff del sindaco

Il comune di Stio Cilento ricerca un esperto nel settore della comunicazione. Al selezionato l’ente offrirà un contratto a tempo determinato, si tratta di un part-time che prevede 12 ore settimanali di lavoro. L’impiego consiste nel gestire la corrispondenza di sindaco e assessori, nell’organizzare per loro conto riunioni ed eventi e nel mantenimento di rapporti con enti terzi. Nell’articolo le informazioni utili per chi volesse avanzare la propria candidatura.

I requisiti

Il comune di Stio intende offrire la possibilità a un giovane di mettersi in gioco, infatti il primo requisito per la partecipazione al bando è quello di avere meno di 30 anni. Tuttavia, non si tratta di un un requisito fondamentale, bensì preferenziale. Infatti, per partecipare basta essere in possesso del diploma di maturità. Altro requisito che determina la preferenza è l’aver conseguito almeno il 50 percento del percorso universitario. L’esperienza nel settore della comunicazione è valutata, parimenti, un plus per l’assunzione.

Come presentare domanda

Gli interessati che volessero avanzare la propria candidatura dovranno far pervenire la propria domanda presso l’ufficio Protocollo del comune di Stio entro e non oltre le ore 14 del giorno 21 agosto. In alternativa si potrà spedire una raccomandata oppure utilizzare la posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.stio.sa.it. Per tutte le informazioni gli utenti possono consultare questo link