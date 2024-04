Insediato il forum dei giovani di Stio: Alessia Santangelo la coordinatrice

Si è insediato il Forum dei Giovani di Stio Cilento. Lo scorso 12 aprile si è tenuta l’elezione di 9 consiglieri dell’Assemblea del Forum dei Giovani e della coordinatrice; la consultazione è avvenuta presso l’Aula Consiliare del Comune.

Ecco tutti gli eletti

I neo eletti del Forum sono: Squillace Francesco, Caroccia Penelope, Trotta Angela, Trotta Gaia, Trotta Carolina, Trotta Angelo, Dambrosio Daniel, Santangelo Alessia, Trotta Chiara. Con voto palese e unanime hanno eletto la coordinatrice Alessia Santangelo.

“I miei complimenti e di tutta l’Amministrazione Comunale a questi ragazzi, che hanno dimostrato voglia di partecipare attivamente alla vita pubblica del nostro Comune e in particolare su tematiche importanti per la nostra comunità. – commenta il primo cittadino di Stio Giancarlo Trotta – È stato un bel momento di democrazia e di particolare partecipazione dei giovani nel esercitare il proprio voto per eleggere i 9 consiglieri per dare vita, per la prima volta nella storia del nostro Comune al Forum Dei Giovani di Stio”.

“Ora i nostri giovani hanno il compito di lavorare ed essere da stimolo nei confronti di noi amministratori, il loro contributo sarà importante ed utile per la crescita della nostra i Comunità”, ha concluso Trotta.

Il forum dei giovani

Il Forum dei Giovani è un organismo di partecipazione che si propone di avvicinare i giovano alle Istituzioni e le Istituzioni al mondo dei giovani. È composto da tutti i giovani di età dai 16 ai 34 anni residenti ne Comune di Stio, ed è la sede dove tutti i giovani possono incontrarsi e confrontarsi, portare le proprie esperienze, le proprie idee, condividere progetti e proporre iniziative di interesse del mondo giovanile e non solo.