Sicignano degli Alburni: sistemazione idraulico forestale del vallone Galdo-San Pietro

L’amministrazione comunale di Sicignano degli Alburni, guidata dal sindaco, Giacomo Orco, ha fatto sapere ai cittadini che hanno preso il via i lavori di sistemazione idraulico forestale del Vallone Galdo-San Pietro che attraversa il centro abitato della località Galdo degli Alburni fino ad arrivare alla località Ponte dei Gualani, oltrepassando quindi la strada Statale 19 delle Calabrie.

I lavori

I lavori sono stati possibili grazie ad un importante finanziamento pari a 750.000 euro stanziato grazie ai fondi previsti dal Psr Campania proprio per la mitigazione del rischio idrogeologico.

L’importo sarà investito per la messa in sicurezza e la pulizia del vallone.

Si tratta di interventi necessari considerato che, in passato, proprio presso il vallone si sono resi più volte indispensabili lavori di pulizia straordinaria pagati con somme prelevate dalle casse comunali che hanno gravato sul bilancio dell’ente.

Le dichiarazioni

“Quello della prevenzione e’ un delicato tema da non sottovalutare, perché ci consente di salvaguardare il nostro territorio e di limitare i danni in caso di eventi naturali. L’amministrazione comunale sta promuovendo sia attività di prevenzione strutturale, come la pulizia dei valloni, sia attività di prevenzione non strutturale, come l’aggiornamento del piano comunale di Protezione Civile” hanno fatto sapere dall’ente comunale da cui hanno annunciato di aver programmato, grazie ad ulteriori finanziamenti da parte della Regione Campania, altri lavori mirati a prevenire gli eventi calamitosi.