“Sia l’8 marzo tutti i giorni contro ogni disuguaglianza”, ecco il pensiero del Presidente Franco Alfieri

Le rivendicazioni degli anni settanta per la parità di genere sembrano appartenere al passato remoto, ma purtroppo in Italia la parità di genere è ancora lontana dall’essere raggiunta. Oggi, più che mai, la parità di genere è messa in discussione da riflussi culturali e politici, che minacciano di riportare indietro i progressi fatti fino ad oggi.

Sia l’8 marzo tutti i giorni

La violenza sulle donne continua ad essere una triste realtà che riempie le nostre cronache quotidiane. Purtroppo, si respira sempre di più nell’aria la celebrazione di un ruolo femminile che vede la donna solo come moglie e madre, regina del focolare domestico, una sorta di cenerentola dei nostri giorni.

È fondamentale rifiutare con forza questo modello e lavorare per annientare le disuguaglianze di genere, per garantire a tutte le donne una parità di accesso all’istruzione, alle cure mediche, a un lavoro dignitoso e alla partecipazione nei processi decisionali politici ed economici.

Il messaggio del Presidente Alfieri

La parità di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma anche una condizione necessaria per la sostenibilità delle economie e la prosperità sociale.

Senza la piena partecipazione delle donne in tutti gli aspetti della vita economica e sociale, non si può raggiungere una vera e propria parità di genere. Per questo motivo, dobbiamo impegnarci tutti, uomini e donne, per promuovere e tutelare il cambiamento culturale e politico necessario per combattere disparità e stereotipi che nel 2023 sono assolutamente inaccettabili.

In occasione dell’8 marzo, festa della donna, l‘Amministrazione provinciale si unisce per augurare a tutte le donne una felice festa, rinnovando il proprio impegno per la promozione e la tutela dei diritti delle donne. Solo lavorando insieme e superando le barriere di genere possiamo costruire un futuro migliore e più equo per tutti.