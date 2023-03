Screening gratuiti per le donne: un modo per omaggiarle nel giorno dedicato alla Festa della mamma

Il sindaco-medico di Montano Antilia, Luciano Trivelli, ha promosso un’iniziativa che offre uno screening gratuito alle donne in occasione della Festa della donnna . Il sindaco è stato sempre attento alla salute della sua comunità, offrendo visite mediche e screening gratuiti in passato.

Questa iniziativa è particolarmente importante per i residenti delle aree interne che spesso hanno difficoltà ad accedere alle strutture sanitarie principali. Questo offre loro un’opportunità essenziale per la prevenzione delle malattie.

Ecografie mammarie e tiroidee gratuite per tutti

L’8 marzo, in occasione della Festa della donna, verranno organizzate ecografie mammarie e tiroidee gratuite per tutte le donne. Questi test saranno effettuati presso lo studio medico E.Trivelli a Montano Antilia dalle 9:00 alle 12:00.

Inoltre, lo stesso giorno sarà disponibile uno screening gratuito dell’udito per tutti.

La giornata dedicata alla prevenzione della salute non è solo per i residenti di Montano Antilia, ma anche per le persone provenienti da altre zone. Tutti sono invitati a partecipare all’iniziativa per prendersi cura della propria salute.

Conclusioni

L’iniziativa del sindaco-medico di Montano Antilia è un esempio di come i rappresentanti politici locali possano essere impegnati nella prevenzione delle malattie nella loro comunità. Offrendo screening gratuiti alle donne in occasione della Festa della donna, il sindaco sta fornendo un’opportunità preziosa per la prevenzione delle malattie, che può essere difficile da ottenere per molte persone nelle aree interne. Speriamo che questa iniziativa sia replicata in altre città e paesi in futuro per garantire a tutti l’accesso alla salute e alla prevenzione.