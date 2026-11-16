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Sessa Cilento, l’ultimo gesto d’amore per Ivan Spinelli: gara di solidarietà per salvare i suoi cani dal canile

Ernesto Rocco
Sessa Cilento, l'ultimo gesto d'amore per Ivan Spinelli: gara di solidarietà per salvare i suoi cani dal canile
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La comunità di Sessa Cilento, e in particolare la frazione di San Mango Cilento, non dimentica Ivan Spinelli, il 35enne venuto a mancare improvvisamente nel sonno lo scorso 12 novembre. Dopo la grande commozione dei funerali, accompagnati dalla proclamazione del lutto cittadino, e il toccante tributo riservato domenica dalla tifoseria della Gelbison con uno striscione sugli spalti durante la gara con l’Aranova, l’affetto del territorio si trasforma ora in un appello concreto per proteggere ciò che Ivan amava di più: i suoi due cani.

L’appello dei volontari: evitare il canile a due compagni inseparabili

Con la scomparsa del giovane, i suoi due Pastori Tedeschi si trovano improvvisamente senza punti di riferimento. Gli animali rischiano di dover essere trasferiti in un rifugio, perdendo non solo il loro padrone ma anche l’ambiente domestico a cui sono abituati.

Per scongiurare questa ipotesi, una volontaria del territorio ha lanciato un messaggio accorato sui social network, chiedendo aiuto alla cittadinanza per trovare con urgenza uno stallo casalingo o, preferibilmente, un’adozione definitiva.

Le caratteristiche dei due cani per cui si cerca casa sono le seguenti:

  • Età: entrambi hanno circa due anni.
  • Composizione della coppia: un esemplare maschio con pedigree e una femmina già sterilizzata.
  • Legame: sono abituati a vivere in simbiosi in casa e in giardino, motivo per cui l’obiettivo primario dei volontari è trovare una famiglia disposta ad accoglierli entrambi, evitando la separazione.

Una comunità unita nel ricordo del 35enne

Quanto sta accadendo attorno ai due Pastori Tedeschi conferma il profondo segno lasciato da Ivan Spinelli nel Cilento. La sua morte prematura ha scosso l’intero comprensorio, spingendo l’amministrazione comunale a dichiarare il lutto cittadino nel giorno dell’ultimo saluto e coinvolgendo anche il mondo sportivo locale.

Il ricordo della tifoseria della Gelbison

Anche durante il weekend calcistico di Serie D, il nome di Ivan è stato al centro di un momento di raccoglimento. I sostenitori della Gelbison hanno voluto onorare la memoria del 35enne esponendo uno striscione dedicato, a testimonianza di un legame che andava oltre i confini del suo comune di residenza.

Come aderire all’appello per l’adozione o lo stallo

Chiunque disponga degli spazi adeguati e della possibilità di accogliere la coppia di Pastori Tedeschi può mettersi in contatto con i referenti dell’iniziativa (3331241521).

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