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Quadro di Santa Teresa di Calcutta alla Cattedrale di Vallo

Un'opera dedicata a Santa Teresa di Calcutta arricchisce la Cattedrale di Vallo della Lucania. Scopri i dettagli della donazione e dove ammirarla.

Ernesto Rocco
Quadro di Santa Teresa di Calcutta alla Cattedrale di Vallo
2 min di letturaCommenta

La Cattedrale di San Pantaleone a Vallo della Lucania arricchisce il proprio patrimonio artistico e spirituale con un dipinto raffigurante Santa Teresa di Calcutta (nella foto di Giuseppe Palladino). La consegna ufficiale alla comunità diocesana si è svolta durante i Solenni Primi Vespri per la Festa della Traslazione del sangue di San Pantaleone, patrono della città e della Diocesi.

I protagonisti della donazione e il percorso dell’opera

L’iniziativa nasce dalla generosità dei coniugi Jjon Kolndrekay e Tania Cammarota, che hanno scelto di donare il dipinto alla chiesa madre della Diocesi di Vallo della Lucania. Il quadro porta la firma del pittore Giuliano Grittini, artista noto per la sua produzione legata a figure iconiche della contemporaneità e della spiritualità.

Prima di giungere nel centro cilentano, la tela aveva già ricevuto un importante riconoscimento ecclesiastico. Lo scorso 25 giugno, infatti, l’opera è stata benedetta presso la Chiesa di Santa Maria Regina della Famiglia dal Cardinale Angelo Comastri, alla presenza di:

  • S.E. Mons. Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania;
  • Don Aniello Adinolfi, Parroco della Cattedrale;
  • una delegazione ufficiale della comunità vallese.

Dove ammirare il dipinto in Cattedrale

Per consentire ai fedeli e ai visitatori di raccogliersi in preghiera davanti all’immagine della fondatrice delle Missionarie della Carità, la Diocesi ha già stabilito la collocazione definitiva dell’opera.

La Cappella della Beata Vergine del Rosario di Pompei

Il quadro verrà posizionato all’interno della Cappella della B.V. del Rosario di Pompei, una delle aree laterali della Cattedrale di Vallo della Lucania. La scelta risponde alla volontà di favorire la devozione popolare verso la “Santa degli ultimi”, figura centrale per l’azione missionaria e caritativa della Chiesa contemporanea.

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