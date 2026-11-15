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Il salernitano Francesco Napoli eletto vicepresidente vicario nazionale Arcigay

Il salernitano Francesco Napoli entra nei vertici nazionali di Arcigay dopo il XVIII Congresso di Roma. Scopri i dettagli e le reazioni dal territorio

Elena Matarazzo
Il salernitano Francesco Napoli eletto vicepresidente vicario nazionale Arcigay
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La provincia di Salerno conquista un ruolo di primo piano nella governance nazionale dei diritti civili. Al termine del XVIII Congresso nazionale di Arcigay, svoltosi a Roma, il salernitano Francesco Napoli è stato eletto alla Vicepresidenza Vicaria dell’associazione, affiancando il nuovo presidente nazionale Luciano Lopopolo e la segretaria generale Anna Claudia Petrillo.

L’appuntamento congressuale, che ogni quattro anni riunisce le delegazioni provenienti da tutta Italia per definire gli indirizzi politici e rinnovare gli organismi dirigenti, segna così un traguardo significativo per il Comitato Territoriale Arcigay Salerno “Marcella Di Folco”, attivo sul territorio provinciale dal 1993.

Il percorso di Francesco Napoli e il legame con il territorio salernitano

Figura centrale dell’associazionismo locale, Francesco Napoli ha guidato in passato il comitato di Salerno in qualità di presidente, contribuendo in modo determinante al radicamento e allo sviluppo delle attività di tutela e sensibilizzazione su tutto il territorio provinciale a partire dal 2010.

La sua nomina ai vertici nazionali rappresenta il riconoscimento di un lavoro pluriennale svolto a stretto contatto con le comunità locali, incluse le realtà della provincia sud e del Cilento, dove la rete associativa opera per garantire supporto e rappresentanza.

Le dichiarazioni del comitato Arcigay Salerno

Grande soddisfazione è stata espressa dall’attuale presidente del comitato salernitano, Emanuele Avagliano, insieme a tutto il direttivo locale, che hanno accolto la notizia come un riconoscimento per l’intera comunità provinciale.

“Avere un nostro storico presidente tra i vertici nazionali di Arcigay è per noi un grande onore e un importante lustro per Salerno. Siamo orgogliosi del percorso che ci lega a Francesco e certi che saprà mettere la propria esperienza e il proprio impegno al servizio dell’intera associazione.”

Il direttivo salernitano ha inoltre esteso gli auguri di buon lavoro agli altri esponenti eletti ai vertici dell’organizzazione: Luciano Lopopolo, proveniente dal comitato Arcigay Barletta-Andria-Trani, e Anna Claudia Petrillo, del comitato di Arcigay Latina, oltre a tutta la nuova squadra di presidenza e segreteria.

La rete nazionale di Arcigay: numeri e attività

Fondata a Bologna nel 1985, Arcigay è oggi la principale associazione LGBTQIA+ in Italia e in Europa. Secondo i dati ufficiali diffusi in occasione del congresso di Roma, la struttura conta attualmente:

  • 28.221 persone associate su tutto il territorio nazionale;
  • 73 sedi locali distribuite in 69 città italiane;
  • 2.256 volontarie e volontari impegnati quotidianamente.

Attraverso questa rete capillare, l’associazione promuove la parità dei diritti, l’autodeterminazione e la tutela della salute, lavorando per contrastare discriminazioni, stereotipi e pregiudizi sia nei grandi centri urbani sia nelle aree periferiche e provinciali.

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