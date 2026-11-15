Raccolta funghi in Campania: tesserino, quantità e regole nel Cilento

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La raccolta funghi in Campania è consentita solo a chi ha il tesserino di autorizzazione e non può superare i 3 chili al giorno a persona. Lo stabilisce la legge regionale n. 8 del 24 luglio 2007, che regola raccolta e vendita dei funghi spontanei anche nei boschi del Cilento, degli Alburni e del Vallo di Diano. Chi raccoglie senza autorizzazione rischia una multa e la confisca dei funghi.

Il tesserino: chi lo rilascia e come si ottiene

Secondo la legge regionale, l’autorizzazione è rilasciata dalle Province e dalle Comunità montane, che possono delegare i Comuni. Per ottenerla bisogna superare un colloquio sul riconoscimento delle specie commestibili, sulla micologia di base e sulle intossicazioni. L’esame si sostiene presso l’ente competente per il Comune di residenza.

Altre regole sul tesserino:

è personale e vale cinque anni su tutto il territorio regionale;

e vale su tutto il territorio regionale; va convalidato ogni anno con il versamento di un contributo di 30 euro , allegando la ricevuta al tesserino;

, allegando la ricevuta al tesserino; si può ottenere dai 14 anni ; i ragazzi più giovani possono raccogliere solo se accompagnati da un adulto con tesserino, e i loro funghi contano nel limite di chi li accompagna;

; i ragazzi più giovani possono raccogliere solo se accompagnati da un adulto con tesserino, e i loro funghi contano nel limite di chi li accompagna; chi raccoglie nei propri terreni non ha limiti di quantità e non ha bisogno dell’autorizzazione, ma deve comunque aver superato l’esame.

I residenti di altre regioni con un tesserino della propria regione possono chiedere un permesso giornaliero o settimanale, al costo di 10 euro al giorno.

Quanti funghi si possono raccogliere

Il limite è di 3 chili al giorno a persona, di cui non più di 1 chilo tra ovoli buoni (Amanita caesarea) e prugnoli (Calocybe gambosa). Fa eccezione un unico cespo di funghi cresciuti insieme, che può superare il limite. È vietato raccogliere:

l’ovolo buono ancora chiuso, con il velo intatto;

i funghi con il cappello sotto i 3 centimetri per le specie medio-grandi e sotto i 2 centimetri per quelle piccole;

i funghi che non si riescono a riconoscere con sicurezza;

i funghi non commestibili, salvo per chi è autorizzato a scopo didattico o scientifico.

Orari, attrezzi e contenitori

La raccolta è consentita da un’ora prima dell’alba a un’ora dopo il tramonto. Sono vietati rastrelli, uncini e altri attrezzi che rovinano lo strato di humus, il micelio o le radici. I funghi vanno puliti sommariamente sul posto e messi in contenitori rigidi e aerati, come i cestini di vimini, che lasciano cadere le spore. Sono vietate le buste di plastica.

Dove non si può raccogliere

La legge vieta la raccolta:

nelle aree tabellate delle riserve naturali integrali;

nei giardini e nei terreni di pertinenza delle abitazioni, salvo che per i proprietari;

nei castagneti da frutto durante la raccolta delle castagne , salvo per chi ne ha diritto. È una regola importante in questo periodo nel Cilento interno e negli Alburni;

, salvo per chi ne ha diritto. È una regola importante in questo periodo nel Cilento interno e negli Alburni; nei fondi privati che il proprietario ha delimitato con apposite tabelle.

Alcuni Comuni hanno regole più severe. Magliano Vetere, per esempio, ha vietato in passato la raccolta nei castagneti per tutto il periodo autunnale, e Vibonati ha un proprio regolamento con limiti più bassi. Prima di andare per boschi conviene controllare il sito del proprio Comune o la pagina dedicata su InfoCilento. Nel territorio del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni vanno rispettate anche le regole dell’area protetta.

Le multe

Secondo l’articolo 19 della legge regionale:

da 50 a 300 euro per chi raccoglie senza autorizzazione o senza aver pagato il contributo;

per chi raccoglie senza autorizzazione o senza aver pagato il contributo; da 25 a 150 euro per ogni chilo in più rispetto al limite;

per ogni chilo in più rispetto al limite; da 25 a 150 euro per le altre violazioni su attrezzi, contenitori, misure, orari e luoghi;

per le altre violazioni su attrezzi, contenitori, misure, orari e luoghi; da 258 a 1.032 euro per chi vende funghi senza autorizzazione o senza controllo sanitario.

I funghi vengono confiscati. Chi commette tre violazioni in due anni si vede sospendere il tesserino da 3 a 12 mesi e deve rifare l’esame.

Il controllo gratuito dell’Asl

Il Ministero della Salute ricorda che l’unico modo sicuro per sapere se un fungo è commestibile è farlo controllare dagli ispettorati micologici delle Asl: il servizio è gratuito per chi raccoglie per uso personale.

In caso di malessere dopo aver mangiato funghi (nausea, vomito, diarrea, anche a molte ore dal pasto) bisogna andare al pronto soccorso o chiamare il 118, portando se possibile gli avanzi dei funghi.

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