Maltempo e viabilità, CGIL Salerno: «Non basta intervenire dopo le emergenze»

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Le intense precipitazioni che hanno interessato in questi giorni la provincia di Salerno hanno nuovamente evidenziato le gravi criticità della rete viaria e la fragilità di un territorio particolarmente esposto a fenomeni franosi, smottamenti e allagamenti.

Particolare preoccupazione desta la situazione della Costiera Amalfitana, dove il distacco di materiale dai costoni rocciosi continua a determinare ripetute interruzioni della circolazione lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, arteria fondamentale per la mobilità dei residenti, dei lavoratori, degli studenti e per l’economia dell’intero territorio.

Le criticità dalla Costiera Amalfitana alla Valle dell’Irno

A queste criticità si aggiungono gli smottamenti segnalati a Cava de’ Tirreni, i movimenti franosi a Maiori e Baronissi e gli allagamenti stradali a Mercato San Severino. Episodi che richiamano l’attenzione non soltanto sulla stabilità dei versanti e dei costoni rocciosi, ma anche sull’efficienza dei sistemi di drenaggio delle acque meteoriche e sulla necessità di una manutenzione costante della rete stradale.

La proposta della CGIL Salerno: manutenzione e monitoraggio

Come CGIL Salerno riteniamo non più rinviabile un cambio di passo nella gestione della sicurezza del territorio. Non è pensabile continuare ad affrontare queste situazioni prevalentemente attraverso interventi emergenziali, successivi al verificarsi di frane, smottamenti o allagamenti.

Occorre anticipare gli interventi di monitoraggio e consolidamento dei costoni rocciosi, rafforzare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali, garantire la pulizia periodica di caditoie, cunette e canali di scolo e verificare l’adeguatezza dei sistemi di smaltimento delle acque piovane.

L’appello alle istituzioni: «La sicurezza non può dipendere dalla fortuna»

Rivolgiamo pertanto un richiamo fermo alla Regione Campania, alla Provincia di Salerno, all’ANAS e a tutte le istituzioni competenti, affinché si definisca con urgenza una programmazione coordinata degli interventi di prevenzione e messa in sicurezza, individuando priorità, risorse e tempi certi di realizzazione.

La sicurezza delle infrastrutture e la continuità dei collegamenti rappresentano condizioni essenziali per garantire il diritto alla mobilità, al lavoro, allo studio e all’accesso ai servizi fondamentali. La sicurezza di chi percorre quotidianamente queste strade per raggiungere il posto di lavoro, la scuola o per le necessità della vita quotidiana non può dipendere dalle condizioni meteorologiche o, peggio ancora, dalla fortuna.

La prevenzione deve rappresentare una priorità permanente dell’azione istituzionale e non una risposta da attivare soltanto quando l’emergenza si è già verificata. Non possiamo continuare a intervenire soltanto dopo.

La sicurezza delle persone deve essere garantita prima che si verifichino conseguenze irreparabili, a dirlo è Antonio Apadula, Segretario Generale Cgil salerno.