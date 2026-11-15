Eboli, nuovi corsi culturali in biblioteca: al via le iscrizioni per tutti

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Si ampliano le opportunità di crescita culturale per la comunità di Eboli. La Biblioteca comunale “Simone Augelluzzi” propone un ricco programma di corsi e attività pensati per bambini, adolescenti e adulti intenti ad arricchire le proprie competenze linguistiche e culturali in un ambiente accogliente e stimolante.

Le iniziative nascono dalla stretta collaborazione con l‘Associazione Rafiki O.D.V., realtà attiva dal 2019 nella provincia di Salerno con progetti educativi, inclusivi e riabilitativi rivolti a persone di ogni età e condizione sociale.

L’offerta formativa e il calendario delle lezioni

I corsi si terranno in presenza presso la sede della Biblioteca Comunale “Simone Augelluzzi”, situata in Via San Francesco s.n.c., da dicembre 2026 a giugno 2027. I soggetti attuatori del progetto comunicheranno agli iscritti le date e gli orari definitivi degli incontri prima dell’avvio delle attività.

La proposta didattica comprende:

Corso di Lingua Italiana per Stranieri: rivolto agli adulti (dai 18 anni in su), articolato nei livelli iniziale e intermedio;

rivolto agli adulti (dai 18 anni in su), articolato nei livelli iniziale e intermedio; Corso di Lingua Inglese: rivolto agli adulti (dai 18 anni in su), articolato nei livelli iniziale e intermedio;

rivolto agli adulti (dai 18 anni in su), articolato nei livelli iniziale e intermedio; Laboratorio di Storytelling: dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni;

dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni; Corso di Storia del Cinema: destinato agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Ogni percorso prevede un totale di 16 ore di formazione, suddivise in 8 incontri da 2 ore ciascuno. Per garantire un’adeguata qualità didattica non sono richieste competenze pregresse, ma è previsto un limite massimo di 10 partecipanti per classe. Le adesioni saranno registrate in ordine cronologico fino a esaurimento posti.

Quota di partecipazione e modalità di iscrizione

Il contributo richiesto è pari a 35,00 euro per ciascun corso: la quota consentirà all’associazione di sostenere le spese organizzative e tutelare l’elevato standard delle attività.

Per aderire occorre compilare e firmare l’apposito modulo di iscrizione e trasmetterlo entro e non oltre il 18 novembre 2026 attraverso una delle seguenti modalità:

Invio tramite PEC all’indirizzo protocollo.eboli@legalmail.it;

Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Eboli, in Via Matteo Ripa n. 49.

Per richiedere ulteriori dettagli è possibile contattare il Servizio Politiche Culturali e Biblioteca al numero di telefono 0828 328312 oppure tramite e-mail all’indirizzo biblioteca@comune.eboli.sa.it.