Maltempo e frane in Campania: l’allarme di Legambiente

3 min di lettura

Le recenti ondate di maltempo hanno riportato in primo piano la fragilità del territorio salernitano, provocando smottamenti e pesanti disagi alla viabilità dalla Costiera Amalfitana fino al Cilento. Di fronte a una conta dei danni che si ripete puntuale a ogni perturbazione intensa, Legambiente Campania interviene chiedendo un cambio di passo immediato nelle politiche di prevenzione e gestione del territorio.

Il legame tra crisi climatica e dissesto idrogeologico

Secondo la presidente regionale dell’associazione ambientalista, Mariateresa Imparato, gli eventi meteorologici estremi non possono più essere trattati come semplici emergenze isolate. La stretta connessione tra il mutamento del clima e la vulnerabilità del suolo impone una visione strutturale.

Punto elenco Fine degli interventi frammentati: Le attuali misure di messa in sicurezza risultano ancora troppo scollegate tra loro per garantire una reale protezione dei centri abitati e delle infrastrutture.

Punto elenco Competenze e tecnologie già disponibili: Non esistono più giustificazioni tecniche per l’immobilismo, poiché gli strumenti per mitigare il rischio e adattare le città alle nuove condizioni climatiche sono già a disposizione degli enti.

L’impatto sul territorio: dalla Costiera Amalfitana al Cilento

Se la Costiera Amalfitana rappresenta uno dei punti più critici e mediaticamente visibili a causa dei recenti crolli e delle colate di fango, l’intera provincia di Salerno a sud del capoluogo condivide le medesime criticità geomorfologiche.

Anche il Cilento sta affrontando notevoli disagi legati al maltempo, confermando la necessità di estendere i piani di prevenzione a tutte le aree interne e costiere del comprensorio, dove la tenuta delle arterie stradali e dei versanti collinari è fondamentale per la sicurezza dei residenti e per la tenuta economica locale.

Le richieste alle istituzioni e il nodo dei finanziamenti nazionali

Per superare la logica della sola gestione post-emergenza, Legambiente Campania chiama in causa direttamente la filiera istituzionale, dai sindaci fino all’esecutivo nazionale.

Il ruolo di Comuni e Regione Campania

L’appello è rivolto in primo luogo alla Regione Campania e a tutte le amministrazioni comunali. A questi enti viene chiesto di fare fronte comune e di farsi portavoce delle istanze dei territori, esercitando una pressione costante affinché la prevenzione diventi una priorità amministrativa concreta e non solo un tema di dibattito durante le allerte meteo.

Lo sblocco del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici

Il nodo principale segnalato dall’associazione riguarda il Governo centrale. Secondo quanto denunciato da Imparato, il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici — sebbene approvato oltre due anni fa — resta di fatto bloccato e privo delle risorse economiche necessarie per essere attuato nei singoli territori. Senza lo stanziamento effettivo dei fondi, i Comuni restano privi degli strumenti finanziari indispensabili per avviare i cantieri di prevenzione.