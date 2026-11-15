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Caggiano e Atena Lucana su Rai 1: i borghi del Vallo di Diano nella fiction sul rapimento di Farouk Kassam

Domani sera alle 21:30 il debutto della miniserie in tre puntate con Marco Bocci "177 Giorni – Il rapimento di Farouk Kassam", una vetrina nazionale per i paesaggi e gli scorci del territorio valdianese

Erminio Cioffi
Caggiano e Atena Lucana su Rai 1: i borghi del Vallo di Diano nella fiction sul rapimento di Farouk Kassam
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Caggiano e Atena Lucana sono tra i luoghi scelti per le riprese di “177 Giorni – Il rapimento di Farouk Kassam”, la fiction con Marco Bocci dedicata a una delle vicende di cronaca che più hanno segnato l’Italia.

Il debutto su Rai 1 e l’attesa nei due comuni

La produzione televisiva, articolata in tre serate, debutterà domani sera, lunedì 16 novembre 2026. Un appuntamento che sarà seguito con particolare interesse dagli abitanti dei due comuni, curiosi di ritrovare sul piccolo schermo strade, paesaggi e scorci familiari, diventati parte integrante della ricostruzione televisiva.

Una vetrina nazionale per il territorio valdianese

Per Caggiano e Atena Lucana si tratta anche di un’importante vetrina. Le immagini della fiction porteranno infatti il territorio valdianese nelle case di un pubblico nazionale, mostrando alcuni dei suoi angoli più caratteristici attraverso una produzione destinata a Rai 1.

L’appuntamento in prima serata

L’attesa è dunque per la prima puntata domani sera alle 21:30: per tre serate, il pubblico potrà seguire la storia raccontata dalla fiction e, allo stesso tempo, riconoscere luoghi e atmosfere del Vallo di Diano.

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